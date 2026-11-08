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¡Con broche de oro! Santaferia se encargó de cerrar la Teletón 2026 tras superar la meta

  • Por Mega

Santaferia se encargó de cerrar una emocionante jornada durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre tras lograr la meta.

En concreto, la Teletón 2026 superó la meta de $44.253.268.546. A eso de la 1:40, Don Francisco anunció que lo alcanzado fue de $46.204.313.130.

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