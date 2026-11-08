¡Con broche de oro! Santaferia se encargó de cerrar la Teletón 2026 tras superar la meta

08 nov. 2026 - 02:10 hrs.

Santaferia se encargó de cerrar una emocionante jornada durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre tras lograr la meta.

En concreto, la Teletón 2026 superó la meta de $44.253.268.546. A eso de la 1:40, Don Francisco anunció que lo alcanzado fue de $46.204.313.130.

Teletón 2026

Santa Feria cierra con todo la Teletón

Para celebrar como se debe, la banda nacional Santa Feria entonó algunos de sus mejores éxitos como "Que te vaya bien" y "Algún día volverás".

A ellos se unió Iaán Calderón, el niño embajador de este año, y los rostros presentes para cerrar bailando dos jornadas de solidaridad.

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