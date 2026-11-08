¡La música urbana se tomó la Teletón 2026! Revive la presentación de Pablito Pesadilla en el Estadio Nacional

08 nov. 2026 - 02:05 hrs.

Durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, la música urbana se hizo presente en el Estadio Nacional, en esta nueva edición de Teletón.

Pablito Pesadilla fue el encargado de poner al público a bailar, aunque no lo hizo en solitario, sino de grandes exponentes nacionales, como King Savagge y Polimá.

Otro de los artistas que participaron fue Pailita, Julianno Sosa y Katteyes, los que demostraron por qué son algunos de los más escuchados.

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La música urbana sin duda motivó a los chilenos, y es que, solo minutos después, se logró superar con creces la meta fijada para este 2026.

En estas nuevas 27 horas de amor, la cruzada solidaria logró recaudar $46.204.313.130.

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