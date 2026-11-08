¡Se casa el más brígido! Leo Rey le propuso matrimonio a su pareja en la Teletón 2026

08 nov. 2026 - 01:12 hrs.

Leo Rey protagonizó uno de los momentos más románticos del cierre de la Teletón 2026, realizado en el Estadio Nacional.

Tras finalizar su show, el cantante sorprendió a todos con una propuesta de matrimonio a su pareja, Eliana, con quien lleva ya varios años.

El exvocalista de La Noche dijo que escogió esta instancia porque quería vincular el momento con el sentido de unión que representa la campaña.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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