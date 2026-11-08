Con todo el "Sentimiento original": Así fue el show de Gondwana y Quique Neira en el cierre de la Teletón

08 nov. 2026 - 01:28 hrs.

Pasadas las 00:54 horas de este domingo, Gondwana y Quique Neira se subieron al escenario del Estadio Nacional para dejar todo el "Sentimiento original".

El único grupo musical de reggae chileno dijo presente en el cierre de la Teletón 2026 con un show donde interpretaron sus mayores éxitos.

El máximo coliseo de Chile se convirtió en un verdadero karaoke, donde los asistentes corearon cada una de las canciones.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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