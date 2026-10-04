Coté López celebra el cumpleaños de su mamá con emotivo mensaje: "Gracias por nunca soltar mi mano"

04 oct. 2026 - 17:20 hrs.

Este domingo 4 de octubre es el cumpleaños de María Elena Merino, mamá de Coté López; es por esto que esta última le dedicó un emotivo mensaje.

Ambas mantienen una relación cercana, algo que han demostrado en sus propias redes sociales, donde no es extraño ver registros en los que aparecen juntas.

Por lo mismo, la empresaria no dejó pasar este momento para escribirle especiales palabras.

Emotivas palabras de Coté López

"Feliz cumpleaños, mamacita de mi corazón. ¡Te amo con toda mi alma! Gracias por nunca soltar mi mano", dijo en un comienzo.

Enseguida agregó: "¡Eres la mejor! Te deseo todo lo mejor que tenga este mundo y que nunca te vayas de mi lado".

Instagram: @cotelopezm

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