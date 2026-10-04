Elegante en un set de tweed: El versátil estilo ejecutivo de Nicole Moreno para ir al salón de belleza

04 oct. 2026 - 17:02 hrs.

Más allá de los cómodos sets deportivos, Nicole Moreno posee un refinado sentido de la moda y eso se evidencia en los looks ejecutivos que suele lucir en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la atleta y campeona fisicoculturista compartió en sus historias de Instagram un atuendo semiformal que armó para ir al salón a arreglarse el cabello.

El estilo ejecutivo de Nicole Moreno

En sus registros, se aprecia cómo Nicole Moreno luce un sofisticado conjunto de tweed. Este consistió en un blazer estructurado con botones dorados y unos minishorts a juego, ambos con un patrón de cuadros pequeños en tonos neutros.

Instagram: @nicolelulichile

Para completar el look, optó por una polera negra básica debajo y unas botas negras de tacón y caña alta, las cuales añadieron un toque moderno y audaz al atuendo.

Sin dudas, se trató de un look acertado que fusiona la comodidad necesaria para un día de belleza con la sofisticación de un estilo ejecutivo impecable.

Instagram: @nicolelulichile

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