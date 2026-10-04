Melina Noto enternece con postales de su viaje a Brasil junto a Pangal Andrade y la pequeña Alanna

04 oct. 2026 - 14:04 hrs.

Melina Noto sorprendió a sus seguidores con una serie de registros de su reciente viaje a Brasil, donde disfrutó de unos días junto a Pangal Andrade y su pequeña hija Alanna.

La periodista utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes de la estadía en tierras cariocas, donde la gran protagonista fue su hija.

Inéditas postales del viaje familiar

"¡Nuestro viaje a Brasil! Lleno de amigos, diversión, recuerdos, deporte y amor", escribió la también modelo argentina.

En la primera fotografía, se puede ver a Melina Noto practicando kitesurf, deporte acuático que combina la navegación sobre una tabla con la tracción de una cometa.

El resto de las imágenes estuvo marcado por los momentos familiares que compartió junto a Pangal y Alanna, incluyendo paseos nocturnos y jornadas en la piscina.

Sin embargo, los registros que más enternecieron a sus seguidores fueron las últimas, donde Melina y Pangal aparecen besando a su hija y posteriormente posando los tres frente a la cámara.

"¡Ya quiero repetir!", escribió Meli para cerrar el tierno post, que rápidamente recibió numerosos likes y comentarios de sus seguidores.

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