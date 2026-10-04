Pailita preocupa a sus seguidores tras revelar particular problema en uno de sus ojos: "No se me pasa"

04 oct. 2026 - 12:03 hrs.

El cantante Pailita utilizó sus redes sociales para exponer una particular situación que lo afecta desde hace más de un mes y la cual no ha logrado solucionar.

A través de sus historias, el intérprete de "Dímelo" reveló estar experimentando un movimiento involuntario en uno de sus párpados.

El particular problema de Pailita

"Hace más de un mes que me viene tiritando el párpado inferior del ojo izquierdo", partió escribiendo en la imagen donde precisamente muestra ese lado de su rostro.

El artista nacional pidió algún consejo o, en su defecto, un remedio casero para calmar el movimiento de su párpado.

"He tratado de descansar bien, no mirar tanto el celular y no se me pasa", agregó Pailita.

Instagram @pailita.k7k

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