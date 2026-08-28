"Elegante y sexy": El pijama de Michelle Carvalho que se robó las miradas por combinar el estilo clásico

28 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Michelle Carvalho siempre deslumbra en redes sociales con los outfits que ocupa y la confianza con la que los lleva a pasarelas, eventos o en su diario vivir.

Por lo mismo, en una de sus últimas publicaciones de redes sociales, la modelo brasileña ocupó una tenida de vestir para uno de los momentos más esperados del día: dormir.

Precisamente, Michelle compartió un carrusel con este outfit que encantó a todas sus seguidoras en redes sociales.

El sensual pijama de Michelle Carvalho

Y es que Michelle compartió varias fotografías donde se ve con un pijama negro que está en dos conjuntos de corte fluido y holgado, de estilo sastre o satinado tipo sastrero, en tono oscuro.

Asimismo, este pijama fue alabado por sus seguidoras al ser elegante, sensual y sofisticado, combinando la comodidad de un pijama clásico con una propuesta atrevida al usarlo abierto.

Distintas personalidades del espectáculo como Vivianne Dietz, la Miss Universo Chile Dominga López, Mafe Bertero y más, aparecieron destacando lo bien que se veía.

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