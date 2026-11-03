Marcela Vacarezza explica por qué llevó a sus padres a vivir con ella y Rafa Araneda: "Me costó convencerlos"

03 nov. 2026 - 11:30 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza tomaron la decisión de regresar a Chile tras vivir seis años en Estados Unidos movidos por la familia. Por una parte, sus hijas mayores se habían mudado de vuelta a Santiago; Martina en enero de este año y Florencia en 2024.

Por otro, el menor del clan, Benjamín, se fue del país a los dos años y querían que "vibrara" con las costumbres chilenas. Pero además, la panelista quiso hacerse cargo de sus padres, Ricardo Vacarezza y Adriana Etcheverry.

Las razones de Marcela Vacarezza para mudar a sus padres con ella

Hace una semana que los papás de Marcela Vacarezza se mudaron con ella a una vivienda que buscó cuidadosamente junto a Rafa Araneda.

"Ellos ya no pueden subir escaleras, entonces teníamos que encontrar una casa que fuera para nosotros, mis hijos y ellos", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram @marcelavacarezza_

"Mis papás vivían solos en un departamento cerca del Apoquindo. Ellos son muy testarudos, me costó convencerlos y es entendible", agregó la psicóloga.

"Aprovechamos que a mi mamá la operaron de la rodilla y debe hacer reposo, así que con mis hermanas los cambiamos de casa. Con ellas encontramos que estaban muy solos y que cada vez eran menos autovalentes", explicó.

"De la cabeza los dos están fantásticos, solo bastante sordos y se les olvida ponerse los audífonos, pero físicamente ya caminan más lento y les cuesta la movilidad", detalló.

Otro factor que motivó a Vacarezza a llevarse a sus padres fue la muerte de su hermano mayor, Ricardo. "Eso fue súper duro. Imagínate para personas de 90 años tener que enterrar a un hijo", expresó.

Aunque su mamá estaba dudosa, tras el paso de los días ya se siente a gusto. "Me dijo que si hubiera sabido que en mi casa iba a ser todo tan maravilloso, se habría venido antes", destacó la panelista.

"Nunca los había visto disfrutar tanto, ven harto verde, salen a caminar, comen comida rica, aunque mi mamá sigue porfiada que quiere hacer las cosas", declaró.

A pesar de la reunión familiar, falta Vicente, el tercer hijo de los Araneda. El joven de 20 años se quedó estudiando en Miami.

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