Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Padres de Marcela Vacarezza Instagram @marcelavacarezza_

Marcela Vacarezza explica por qué llevó a sus padres a vivir con ella y Rafa Araneda: "Me costó convencerlos"

  • Por Morella Rivas

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza tomaron la decisión de regresar a Chile tras vivir seis años en Estados Unidos movidos por la familia. Por una parte, sus hijas mayores se habían mudado de vuelta a Santiago; Martina en enero de este año y Florencia en 2024.

Por otro, el menor del clan, Benjamín, se fue del país a los dos años y querían que "vibrara" con las costumbres chilenas. Pero además, la panelista quiso hacerse cargo de sus padres, Ricardo Vacarezza y Adriana Etcheverry.

Lo más visto de Entretenimiento

Las razones de Marcela Vacarezza para mudar a sus padres con ella

Hace una semana que los papás de Marcela Vacarezza se mudaron con ella a una vivienda que buscó cuidadosamente junto a Rafa Araneda.

"Ellos ya no pueden subir escaleras, entonces teníamos que encontrar una casa que fuera para nosotros, mis hijos y ellos", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram @marcelavacarezza_

"Mis papás vivían solos en un departamento cerca del Apoquindo. Ellos son muy testarudos, me costó convencerlos y es entendible", agregó la psicóloga.

"Aprovechamos que a mi mamá la operaron de la rodilla y debe hacer reposo, así que con mis hermanas los cambiamos de casa. Con ellas encontramos que estaban muy solos y que cada vez eran menos autovalentes", explicó.

Ir a la siguiente nota

"De la cabeza los dos están fantásticos, solo bastante sordos y se les olvida ponerse los audífonos, pero físicamente ya caminan más lento y les cuesta la movilidad", detalló.

Otro factor que motivó a Vacarezza a llevarse a sus padres fue la muerte de su hermano mayor, Ricardo. "Eso fue súper duro. Imagínate para personas de 90 años tener que enterrar a un hijo", expresó.

Aunque su mamá estaba dudosa, tras el paso de los días ya se siente a gusto. "Me dijo que si hubiera sabido que en mi casa iba a ser todo tan maravilloso, se habría venido antes", destacó la panelista.

"Nunca los había visto disfrutar tanto, ven harto verde, salen a caminar, comen comida rica, aunque mi mamá sigue porfiada que quiere hacer las cosas", declaró.

A pesar de la reunión familiar, falta Vicente, el tercer hijo de los Araneda. El joven de 20 años se quedó estudiando en Miami.

Todo sobre Marcela Vacarezza

Leer más de

Minuto a minuto