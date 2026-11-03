La Baronesa, Reunión de Superados y Prohibida Obsesión lideran sus franjas: Este fue su rating en octubre

03 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Las producciones del Área Dramática se ubican entre lo más visto de la televisión chilena y acumulan 222.475.653 reproducciones con su contenido digital.

Una mujer desaparecida y varios sospechosos en La Baronesa, una madre que acaba de perder el juicio por tuición de su hija en Reunión de Superados y la infidelidad que ya casi no es secreto en Prohibida Obsesión. Esas son algunas de las tramas que hoy mantienen a la audiencia frente a la pantalla, porque las teleseries de Mega siguen encabezando sus horarios, ubicándose entre lo más visto de la TV chilena.

De acuerdo con cifras de Ibope, durante octubre La Baronesa registró 584.226 en la franja de la tarde, Reunión de Superados marcó 713.343 personas por minuto y Prohibida Obsesión promedió 751.577 personas por minuto.

Las tres producciones del Área Dramática lideran sus respectivos bloques y aportaron al primer lugar de Mega en ese período. Además, las teleseries tienen un total de 6.560.303 personas alcanzadas solo en TV y su contenido digital acumula 222.475.653 reproducciones en el mes.

La Baronesa: toda la audiencia es detective

En las tardes, la pregunta es una sola: ¿quién atacó a Clara (Lorena Bosch)? La esposa de Antonio (Carlos Díaz) fue golpeada en un muelle y cayó al mar, tras descubrir la relación de su marido con León (César Caillet). Desde entonces, cada capítulo entrega pistas.

La Baronesa

En redes sociales, León aparece entre los principales apuntados, y su repentino viaje al norte no ayuda. Pero el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) también pone la mira en la matriarca: Aurora (Loreto Valenzuela) niega saber algo, hasta que él le pregunta: “¿Por qué esa noche zamarreó a Clara?”. Andrea (Catalina Guerra), otra de las sospechosas, querrá acercarse a los Márquez ahora que la investigación busca un culpable.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) vive su propio drama. Además de verse obligado a dejar a Francesca (Katyna Huberman), espera los resultados de los exámenes ordenados por su hematólogo (Cristián Carvajal) por la posibilidad de tener leucemia.

Reunión de Superados: una gran prueba para Teresita

Con más de un año en pantalla, la teleserie que sigue las aventuras y desventuras de los apoderados del Thomas Campell School sigue conquistando a la audiencia. El juicio por Tortu (Isabella Gómez) terminó con un golpe para Javiera (Daniela Ramírez): la jueza resolvió que la niña viva con su padre, el cínico y malvado Max (Álvaro Espinoza).

Reunión de Superados

Jaime (Francisco Reyes), en tanto, cruzó una nueva línea: le hizo un test de drogas sin autorización a Tomás (Gabriel Urzúa), con la trenza que el profesor se cortó para ganarse su aprobación, y así lo expone frente al resto del colegio como un drogadicto. Teresita (Elisa Zulueta) corta el vínculo con su padre, pero él irá más lejos y le pedirá a miss Nancy (Paulina Hunt) que lo despida. Matilde (Ignacia Baeza) también queda en alerta, luego de que Valentina (Mariana Derderian) le advierta sobre el pasado de Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Prohibida Obsesión: un anónimo que pone en jaque a Luciano

A poco más de un mes de su estreno, la nocturna instaló una discusión que cruza los comentarios de los seguidores: qué haría cada uno en el lugar de Luciano (Diego Muñoz), Antonia (Sigrid Alegría) o Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Prohibida Obsesión

El arquitecto carga con la culpa, pero le confesó a su hermano Dante (Andrés Velasco) que conocer a la joven fue como renacer. El cerco sobre su infidelidad y sus mentiras se estrecha: Coca (Lorena Capetillo) los encontró en el mismo hotel de Zapallar y ya siembra dudas en Hernán (Osvaldo Silva). Luciano, además, recibió el correo de un anónimo que sabe de la relación, y encarará a Coca sin tener certeza de que fue ella.

En paralelo, la crisis económica de su familia lleva a Paloma (Mónica Godoy) a buscar trabajo, lo que provocará su reencuentro con Gonzalo (Ricardo Fernández), mientras la controladora actitud de Pablo (César Sepúlveda) hacia Vivi (Celine Reymond) ya desató teorías entre los seguidores.

La Baronesa se emite de lunes a viernes después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro. Reunión de Superados y Prohibida Obsesión se emiten de lunes a jueves en el prime de Mega, luego de Meganoticias. Los capítulos están disponibles en MegaGO. Prohibida Obsesión también se encuentra en Prime Video.

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