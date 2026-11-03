Mauricio Isla felicita a su pareja con románticas palabras y regalos de marca: "Mi hermosa reina"

03 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Mauricio Isla le dedicó un romántico saludo de cumpleaños a la modelo Emily Matute, con quien oficializó su relación en noviembre de 2024.

El exfutbolista compartió en Instagram una imagen de su polola sentada en su cama, rodeada de regalos, globos y flores, junto a unas palabras llenas de amor y admiración.

Saludo de cumpleaños de Mauricio Isla a su polola

"Feliz cumpleaños, mi hermosa reina. Admiro tu fuerza, tu valentía, tu belleza y la forma en que enfrentas cada día los desafíos", escribió Mauricio Isla en su post.

"No busco un para siempre, busco un mañana contigo, porque contigo cada día es un regalo que quiero abrir despacio", agregó el exjugador de La Roja.

Instagram @emilymatut

"Te mereces mucho mi corazón, bella, y juro que trataré de que siempre seas feliz. Te amo, mi venezolana divina", cerró su dedicatoria.

"Ay, mi amor hermoso. Qué bonito es compartir la vida contigo y seguir construyendo tantos momentos juntos. Gracias por tu amor, por cuidarme y por querer verme siempre feliz. Te amo muchísimo, mi vida", respondió la influencer en la caja de comentarios.

La agasajada además compartió en sus historias una imagen de los obsequios que recibió de su pololo: un ramo de flores en tonos pastel, así como una caja y una bolsa rojas con los emblemas de la marca Carolina Herrera. "Gracias, mi amor", escribió sobre la postal.

En la fotografía también se aprecia un mensaje entre corazones de colores, que decía "Feliz cumpleaños, Emi", escrito a mano por Luz Elif, hija de Isla con su exesposa, Gala Calidorla. "El arte de Luz", comentó la cumpleañera.

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