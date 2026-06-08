"¿Por qué así?": Maca Tondreau recuerda a su perrita fallecida en violento asalto con desgarrador mensaje

08 jun. 2026 - 10:20 hrs.

Han pasado casi cuatro meses desde aquel domingo 15 de febrero en el que Maca Tondreau fue víctima de una violenta encerrona, donde los ladrones la apuntaron con armas y una de sus mascotas perdió la vida.

Y es que un hecho tan traumático como este no se puede olvidar de un mes para otro. Por lo mismo, los seguidores de la panelista de televisión se vieron visiblemente afectados por el posteo que realizó en honor a Toti, su perrita que falleció en esta encerrona.

Cabe destacar que la mascota llevaba ocho años en la vida y familia de Tondreau, por lo que esto no solo la afectó a ella, sino que también a sus hijas.

El homenaje de Maca Tondreau para su perrita

"Totita mía. Hoy te he extrañado mucho", dijo en un comienzo la panelista, y agregó: "hay días en que tu recuerdo me trae alegrías... se me vienen a mi corazón tantas locuras que hacías para hacernos felices... pero en días como hoy solo trato de entender por qué tenías que partir así".

Dicho esto, Maca dejó en evidencia que todavía no se explica bien la situación por la que pasó. "A pesar de llevar 50 años en este mundo, todavía no comprendo la maldad. Prefiero quedarme con la simpleza e inocencia de corazones como el tuyo", recalcó.

"Siempre estarás junto a nosotros. Te queremos mucho. Sigues siendo nuestra ojitos de aceituna", cerró, emocionando a sus seguidores y seguidoras.

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