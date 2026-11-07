La Baronesa: Antonio y León hicieron un acuerdo tras vuelco en la investigación de Clara

07 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Luego de que el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) anunciara el fin de la búsqueda de Clara (Lorena Bosch), indicó que habrá otras medidas para seguir con el curso de la investigación.

El caso de esta madre desaparecida cambia de tenor y se convierte derechamente en un presunto homicidio, del cual Domínguez debe hallar al culpable. Para eso, mandó requisar los teléfonos de los sospechosos: Aurora (Loreto Valenzuela), Daniel (Francisco Reyes Cristi), Andrea (Catalina Guerra), Samuel (Francisco Ossa), Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet).

El conflicto del abogado y el médico

Aunque no tuvieran ningún mensaje comprometedor sobre el ataque contra Clara en el muelle, tanto Antonio como León tienen años de conversaciones que revelan la verdadera naturaleza de su relación.

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Si el fiscal Domínguez encuentra estos chats, pasarían a ser los principales sindicados del crimen y eso es algo que ninguno de los dos quiere. Podrían perder la reputación, sus carreras y se ganarían la desconfianza de su familia.

Los dos fueron conscientes de que estaban siendo vigilados y sus mensajes podrían ser interceptados por la policía, así que decidieron ampliar su mentira incluso a sus chats. "Ahora cuando activemos nuestros números, tenemos que hablar solamente como amigos".

"¿Esta gente va a escuchar todo lo que hablemos?", preguntó León y su amante le confirmó que ya no habrá nada secreto, al menos no para la policía.

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