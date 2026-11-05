Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 87: ¡Tenemos nuevas parejas!

05 nov. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 87 de Volverías con tu ex? 2, continuó la ceremonia de cambio de parejas y Faloon Larraguibel y Rai Cerda decidieron seguir juntos, pese a los problemas.

Con todas las duplas conformadas, Camilas Nash tuvo la labor de escoger a cuál sumarse para formar un trío y optó por Noelia Márquez y Austin Palao.

Esta elección generó estragos en la pareja, pues la española aseguró que había excesiva buena onda entre el peruano y la influencer chilena.

Volverías con tu ex? 2

Una tensa competencia

Posteriormente, se realizó la primera competencia con las nuevas conformaciones y Faloon Larraguibel y Rai Cerda fueron los ganadores.

Por otro lado, Nicole Moreno y Manuel González llegaron en último lugar y quedaron amenazados, en este nuevo ciclo.

Bárbara Córdoba tomó esta situación para burlarse de su compañera y generó un tenso momento por el cual se formaron dos bandos.