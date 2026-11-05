Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 87: ¡Tenemos nuevas parejas!
En el capítulo 87 de Volverías con tu ex? 2, continuó la ceremonia de cambio de parejas y Faloon Larraguibel y Rai Cerda decidieron seguir juntos, pese a los problemas.
Con todas las duplas conformadas, Camilas Nash tuvo la labor de escoger a cuál sumarse para formar un trío y optó por Noelia Márquez y Austin Palao.
Esta elección generó estragos en la pareja, pues la española aseguró que había excesiva buena onda entre el peruano y la influencer chilena.
Una tensa competencia
Posteriormente, se realizó la primera competencia con las nuevas conformaciones y Faloon Larraguibel y Rai Cerda fueron los ganadores.
Por otro lado, Nicole Moreno y Manuel González llegaron en último lugar y quedaron amenazados, en este nuevo ciclo.
Bárbara Córdoba tomó esta situación para burlarse de su compañera y generó un tenso momento por el cual se formaron dos bandos.
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