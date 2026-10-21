¿Quién dice la verdad? Austin Palao y Flavia Laos se enfrentaron por complejo episodio de su antigua relación
En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Flavia Laos se enfrascaron en un tenso cruce antes del cara a cara.
Todo comenzó cuando la peruana contó que su expareja le dijo a su madre, cuando la fue a visitar al encierro, que él no la dejaba vestirse como quería y la mujer lo confirmó: "Ella dijo 'me acuerdo cuando una vez ella me llamó llorando porque la habías terminado, porque se había puesto una ropa en un show y a ti no te gustaba'".
Tras lo anterior, la cantante aseguró que ese tema ella no lo había conversado con su madre, por lo que fue totalmente espontáneo.
La defensa de Austin Palao
La declaración no le gustó para nada a Austin Palao y la desmintió por completo: "Yo soy una persona que se guía por la honestidad y la sinceridad, puedo ser muchas cosas, pero mentiroso jamás. Es increíble cómo has podido confabular y cuadrar algo tan delicado y que hayas metido a tu madre en esto me parece súper heavy, yo contigo no he terminado jamás por tu vestimenta".
"Guau... qué fuerte, de verdad que tienes problemas, si ha pasado y lo tengo en WhatsApp, que pase el teléfono, no te quiero ni mirar, me aburres", respondió Flavia Laos sorprendida.
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