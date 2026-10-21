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¿Quién dice la verdad? Austin Palao y Flavia Laos se enfrentaron por complejo episodio de su antigua relación

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2Austin Palao y Flavia Laos se enfrascaron en un tenso cruce antes del cara a cara.

Todo comenzó cuando la peruana contó que su expareja le dijo a su madre, cuando la fue a visitar al encierro, que él no la dejaba vestirse como quería y la mujer lo confirmó: "Ella dijo 'me acuerdo cuando una vez ella me llamó llorando porque la habías terminado, porque se había puesto una ropa en un show y a ti no te gustaba'".

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Tras lo anterior, la cantante aseguró que ese tema ella no lo había conversado con su madre, por lo que fue totalmente espontáneo.

Volverías con tu ex? 2

La defensa de Austin Palao

La declaración no le gustó para nada a Austin Palao y la desmintió por completo: "Yo soy una persona que se guía por la honestidad y la sinceridad, puedo ser muchas cosas, pero mentiroso jamás. Es increíble cómo has podido confabular y cuadrar algo tan delicado y que hayas metido a tu madre en esto me parece súper heavy, yo contigo no he terminado jamás por tu vestimenta".

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"Guau... qué fuerte, de verdad que tienes problemas, si ha pasado y lo tengo en WhatsApp, que pase el teléfono, no te quiero ni mirar, me aburres", respondió Flavia Laos sorprendida.

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