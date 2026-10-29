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Coca le dirá a Gaspar que vio a Luciano y Bárbara en el mismo hotel en el capítulo 17 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 17 de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) sufrirá una agresión por parte del hombre que le exige el dinero correspondiente a los daños provocados en el choque de su vehículo.

Por otro lado, Coca (Lorena Capetillo) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) para recibir su finiquito.

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Durante la conversación, Coca le confesará al abogado que está convencida de haber visto a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en el hotel donde se hospedó Luciano (Diego Muñoz).

Prohibida Obsesión / Mega

Pablo leerá un mensaje comprometedor de Gaspar a Vivi

Además, Pablo (César Sepúlveda) descubrirá un comprometedor mensaje de Gaspar en el teléfono de Vivi (Celine Reymond).

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Al percatarse de que su pareja no está cerca, Pablo aprovechará la oportunidad para desbloquear el celular y revisar su contenido, buscando conocer más detalles sobre el vínculo entre ambos.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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