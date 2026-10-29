Coca le dirá a Gaspar que vio a Luciano y Bárbara en el mismo hotel en el capítulo 17 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 17 de Prohibida Obsesión, Dante (Andrés Velasco) sufrirá una agresión por parte del hombre que le exige el dinero correspondiente a los daños provocados en el choque de su vehículo.
Por otro lado, Coca (Lorena Capetillo) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) para recibir su finiquito.
Durante la conversación, Coca le confesará al abogado que está convencida de haber visto a Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en el hotel donde se hospedó Luciano (Diego Muñoz).
Pablo leerá un mensaje comprometedor de Gaspar a Vivi
Además, Pablo (César Sepúlveda) descubrirá un comprometedor mensaje de Gaspar en el teléfono de Vivi (Celine Reymond).
Al percatarse de que su pareja no está cerca, Pablo aprovechará la oportunidad para desbloquear el celular y revisar su contenido, buscando conocer más detalles sobre el vínculo entre ambos.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.