Dale Play - Capítulo 195: ¿Cuál de los dos soñadores llegará al juego final?

02 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, José Troncoso volvió al programa con un pozo acumulado de $1.000.000. Su objetivo es llevar a sus hijos a Disney World.

Troncoso formó parte del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la exchica reality Trinidad Cerda y la modelo Sabrina Sosa.

Por otro lado, el equipo amarillo presentó a una nueva soñadora: Elizabeth Caro, de 50 años, quien busca reunir dinero para pagar su tratamiento dental. Bajo el liderazgo de su capitán, Daniel Valenzuela, el grupo contó con la participación de la modelo Francesca Cigna y el bailarín Iván Cabrera.

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¿Qué soñador llegará al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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