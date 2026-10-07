Dale Play - Capítulo 180: Un soñador quiere remodelar su sala de música
Este miércoles, en Dale Play, Claudio Corvalán volvió a Dale Play con un pozo acumulado de $1.007.500. Su anhelo es poner su propio restaurante.
Corvalán formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Pelao Rodrigo, junto a la bailarina Yamna Lobos y el cantante Johnny Sky.
El nuevo soñador fue Eduardo Alvear, de 53 años. Su anhelo es remodelar una sala de música en su casa. Alvear formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitán a Daniel Valenzuela, junto a la presentadora de TV Monserrat Torrent y el escritor Pablo Mackenna.
¿Quién logrará quedarse con el gran premio?
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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