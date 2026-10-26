Berta Lasala sorprende con gran desempeño cantando "Caliente" de Raffaella Carrà en Dale Play

26 oct. 2026 - 19:16 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Berta Lasala fue elegida por el equipo amarillo para enfrentarse al desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó "Caliente", uno de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

Dale Play / Mega

El resultado

Con un destacado desempeño, Berta Lasala dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Joaquín Méndez reveló el resultado: la actriz completó correctamente 16 palabras, lo que permitió sumar $80.000 al pozo de la soñadora del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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