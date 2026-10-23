¿Quién será? Cote Quintanilla presenta a su reemplazo temporal en la animación de Dale Play
Este viernes se emitió una nueva entrega de Dale Play, que comenzó con un especial anuncio por parte de su animadora, Cote Quintanilla.
Antes de presentar a los equipos, la conductora hizo una pausa para compartir una importante noticia con los participantes y el público.
"Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos", comenzó diciendo.
El reemplazo de Cote Quintanilla
Tras esto, la animadora reveló quién quedaría a cargo del programa durante su ausencia. "Porque este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor ¡Joaquín Méndez!", anunció.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Joaquín Méndez llegó al estudio y compartió con Cote Quintanilla la conducción de este capítulo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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