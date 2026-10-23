¿Quién será? Cote Quintanilla presenta a su reemplazo temporal en la animación de Dale Play

23 oct. 2026 - 18:10 hrs.

Este viernes se emitió una nueva entrega de Dale Play, que comenzó con un especial anuncio por parte de su animadora, Cote Quintanilla.

Antes de presentar a los equipos, la conductora hizo una pausa para compartir una importante noticia con los participantes y el público.

"Tengo una comunicación importante que dar. Hoy es un programa especial. Debo ser honesta, hay cosas que requieren mi atención absoluta y necesito, como buena dueña de casa, dejar este lugar en muy buenas manos", comenzó diciendo.

Dale Play / Mega

El reemplazo de Cote Quintanilla

Tras esto, la animadora reveló quién quedaría a cargo del programa durante su ausencia. "Porque este potrero hay que cuidarlo. Y con ustedes se quedará el mejor ¡Joaquín Méndez!", anunció.

Finalmente, Joaquín Méndez llegó al estudio y compartió con Cote Quintanilla la conducción de este capítulo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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