¡Se lució!: Amaya Forch logra puntaje perfecto cantando "Libre" de Paloma San Basilio en Dale Play

22 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Amaya Forch fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el reto, la actriz interpretó "Libre", uno de los grandes éxitos de Paloma San Basilio.

Dale Play / Mega

El resultado de Amaya Forch

Con gran determinación, Amaya Forch interpretó la canción con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que la actriz consiguió los 20 aciertos, alcanzando un puntaje perfecto. De esta manera, el equipo amarillo sumó $200.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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