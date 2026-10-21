Piare con Pe armó la fiesta en Karaoke Recargado con "Una Cerveza" de Ráfaga en Dale Play

21 oct. 2026 - 19:30 hrs.

Este martes, en Dale Play, Piare con Pe fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la humorista interpretó "Una Cerveza", uno de los grandes éxitos de la banda de cumbia argentina Ráfaga.

Dale Play / MEGA

Lo dio todo

Usando su gran carisma, Piare con Pe lo dejó todo sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y sumar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la comediante consiguió 11 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $55.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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