¡Todos a la pista de baile! Claudio Moreno sacó los pasos prohibidos al ritmo de la música disco en Dale Play

16 oct. 2026 - 18:40 hrs.

Este viernes, en Dale Play, el memorice hizo que los integrantes del equipo rojo y amarillo dejaran todo en la pista de baile.

Todo comenzó cuando el comediante Claudio Moreno le acertó a los números de Earth, Wind & Fire en el tablero y al sonar la canción "September", no pudo sino salir a mostrar sus dotes de bailarín, entusiasmando al resto de los participantes a hacer lo suyo.

Jhendelyn Núñez tomó la posta y los sorprendió a todos con un split que subió la vara, mientras que Pelao Rodrigo hizo un backspin para jugársela con el breakdance.

Dale Play / Mega

Daniel Valenzuela intentó una voltereta, Pablo Schilling se paró de manos y Bárbara Rebolledo dio unas coquetas vueltas. Solo faltaba María José Quintanilla para probar que, además del canto, también tiene ritmo en los pies.

Y como no podía ser menos, hizo un split sin contar con que necesitaría ayuda de sus compañeros para volver a ponerse de pie. "Estamos súper bien", dijo riéndose de sí misma.

Dale Play / Mega

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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