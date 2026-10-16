¡Todos a la pista de baile! Claudio Moreno sacó los pasos prohibidos al ritmo de la música disco en Dale Play
Este viernes, en Dale Play, el memorice hizo que los integrantes del equipo rojo y amarillo dejaran todo en la pista de baile.
Todo comenzó cuando el comediante Claudio Moreno le acertó a los números de Earth, Wind & Fire en el tablero y al sonar la canción "September", no pudo sino salir a mostrar sus dotes de bailarín, entusiasmando al resto de los participantes a hacer lo suyo.
Jhendelyn Núñez tomó la posta y los sorprendió a todos con un split que subió la vara, mientras que Pelao Rodrigo hizo un backspin para jugársela con el breakdance.Ir a la siguiente nota
Daniel Valenzuela intentó una voltereta, Pablo Schilling se paró de manos y Bárbara Rebolledo dio unas coquetas vueltas. Solo faltaba María José Quintanilla para probar que, además del canto, también tiene ritmo en los pies.
Y como no podía ser menos, hizo un split sin contar con que necesitaría ayuda de sus compañeros para volver a ponerse de pie. "Estamos súper bien", dijo riéndose de sí misma.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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