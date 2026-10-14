Karaoke Recargado: Mario Velasco lo deja todo cantando "Enamorado de Ti" de Glup! en Dale Play

14 oct. 2026 - 18:32 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Mario Velasco fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el presentador de TV interpretó "Enamorado de Ti", uno de los grandes éxitos de la banda nacional Glup!.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Mario Velasco lo dejó todo sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y sumar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el presentador de TV consiguió 15 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $75.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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