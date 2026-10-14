Dale Play - Capítulo 183: ¿Quién logrará llegar a "La Canción de Oro"?

14 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, Claudia Sepúlveda volvió a Dale Play con un pozo acumulado de $1.550.000. Su anhelo es regalarles un viaje a sus padres, quienes cumplen 70 años.

Claudia formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Pelao Rodrigo, junto al presentador de TV Mario Velasco y la ex chica reality Blu Dumay.

La nueva soñadora fue Catalina Gallardo, de 33 años. Su anhelo es pagar los gastos del cumpleaños de su hija. Catalina formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitán a Daniel Valenzuela, junto a los periodistas Nataly Chilet y Rodrigo Herrera.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play