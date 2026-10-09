Dale Play - Capítulo 181: ¿Podrá un soñador quedarse con el gran premio?

09 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Eduardo Alvear regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $280.000. Su anhelo es remodelar una sala de música en su casa.

Alvear formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitán a Daniel Valenzuela, junto a la actriz Jenny Cavallo y el ex chico reality Juan Pablo Álvarez.

Por otro lado, la nueva soñadora fue Claudia Sepúlveda, de 44 años. Su anhelo es regalarles un viaje a sus padres, quienes cumplen 70 años. Sepúlveda formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Pelao Rodrigo, junto a la actriz Patricia Larraín y el cantante Jordan.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play