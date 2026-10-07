Monserrat Torrent busca la mayor cantidad de aciertos cantando "Perfecta" de Miranda! en Dale Play

07 oct. 2026 - 19:10 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Monserrat Torrent fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la presentadora de TV interpretó "Perfecta", uno de los grandes éxitos del dúo Miranda!.

Dale Play / Mega

El resultado

Con cierta dificultad, Monti lo dejó todo sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la presentadora de TV consiguió 7 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $35.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play