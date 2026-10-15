¡Con puntaje perfecto!: Rey Alcalde saca aplausos cantando "Culpable o no" de Luis Miguel en Dale Play

15 oct. 2026 - 18:55 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Rey Alcalde fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el reto, el actor interpretó "Culpable o no", uno de los grandes éxitos de Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran desplante, Rey Alcalde se lució sobre el escenario e interpretó la canción con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el actor consiguió los 20 aciertos, alcanzando un puntaje perfecto. De esta manera, el equipo amarillo sumó $200.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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