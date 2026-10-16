Dale Play - Capítulo 185: Dos sueños muy distintos luchan por quedarse con el premio

16 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, Dale Play, volvió al ruedo Jaime González, quien acumuló en el capítulo pasado $302.500 y cuyo sueño es ir a cubrir el festival de Eurovisión. Por el equipo amarillo estaba acompañado de Daniel Valenzuela, Claudio Moreno y Jhendelyn Núñez.

Sin embargo, tuvo una difícil misión porque por el equipo rojo compitió Paola Adasme, que quiere financiar su carrera deportiva en las artes marciales con el premio del programa. Liderada por Pelao Rodrigo, contó con la ayuda de Pablo Schilling y Bárbara Rebolledo.

La competencia estuvo reñida, pero no faltaron los momentos para reír, como el improvisado baile de Claudio Moreno que sacó a todos a la pista de baile para mostrar sus mejores pasos.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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