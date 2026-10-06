Dale Play - Capítulo 179: ¿Qué soñador llegará al juego final?

06 oct. 2026 - 20:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Claudio Corvalán volvió al programa con un pozo acumulado de $760.000. Su anhelo es poner su propio restaurante.

Corvalán formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Pelao Rodrigo, junto al bailarín Christian Ocaranza y el actor Andrés Velasco.

Por otro lado, la nueva soñadora fue Débora Muñoz, de 42 años. Su anhelo es tener su propio emprendimiento de colmena de abejas. Muñoz formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitana a Carolina Soto, junto a la bailarina Claudia Miranda y la actriz Mónica Godoy.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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