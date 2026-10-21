Dale Play - Capítulo 187: ¿Qué soñador avanzará en su meta?

21 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, el soñador Cristián Sánchez regresó al programa con un pozo acumulado de $1.110.000. Su anhelo es reunir el dinero necesario para viajar al Vaticano con sus padres.

El equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y contó con la participación de la humorista Piare con Pe y la periodista Carola Julio.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a su nueva soñadora, Leticia Arraño, de 65 años, quien busca cumplir el anhelo de viajar e irse de vacaciones con su marido. El equipo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, y también contó con la participación de la actriz Luciana Echeverría y el humorista Charola Pizarro.

Dale Play / MEGA

En búsqueda de un sueño

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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