Dale Play - Capítulo 186: Un soñador quiere llevar a sus padres al Vaticano

19 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Jaime González regresó al programa con un pozo acumulado de $1.720.000. Su anhelo es reunir el dinero necesario para viajar al festival de Eurovisión.

El equipo amarillo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, y contó con la participación de la actriz Catherine Mazoyer y la ex chica reality Pincoya.

Por su parte, el equipo rojo recibió a su nuevo soñador, Cristián Sánchez, de 47 años, quien busca cumplir el anhelo de llevar a sus padres al Vaticano. El equipo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y también contó con la participación del influencer Otakin y la comunicadora Monserrat Torrent.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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