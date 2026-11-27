Dale Play - Capítulo 212: ¿Podrá un soñador quedarse con el gran premio?
Este viernes, Juan Bobadilla regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $202.500 y el anhelo de un food truck para su pyme de cerveza artesanal.
Para ayudarla a cumplir su sueño, el equipo rojo, liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, contó con la participación de la cantante Consuelo Schuster y Anita María Muñoz, más conocida como Zapallito Italiano.
Por su parte, el equipo rojo recibió a la nueva soñadora, Bárbara Contreras, de 37 años, quien buscaba cumplir su sueño de abrir su propia boutique de moda circular. Bajo el liderazgo de su capitán, Pelao Rodrigo, el equipo contó también con la influencer Blu Dumay y Jaime Davagnino.
¿Quién logrará quedarse con el gran premio?
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Quién Canta", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Memorice Discoté", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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