27 nov. 2026 - 19:03 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Blu Dumay fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la modelo interpretó "Yo Quisiera", uno de los grandes éxitos del grupo musical Reik.

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El resultado

Con un destacado desempeño, Blu Dumay dio lo mejor de sí sobre el escenario para recordar la mayor cantidad de palabras y conseguir el puntaje más alto posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: la participante completó correctamente 18 palabras, lo que permitió sumar $90.000 al pozo acumulado de la soñadora del rojo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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