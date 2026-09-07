Consuelo Schuster imprimió su encantadora voz a "Amante Bandido" de Miguel Bosé en Dale Play

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Dale Play, Consuelo Schuster deslumbró con su enorme talento en el canto y alcanzó un gran número de aciertos en "Karaoke Recargado".

Precisamente, la querida cantante fue la seleccionada para ser parte de "Karaoke Recargado", instancia en la que los equipos deben elegir a un representante, quien deberá completar la palabra faltante en ciertas partes de una canción.

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Fue así como Consuelo se lució al ritmo de "Amante Bandido" del mítico artista español Miguel Bosé, y es que acertó una gran cantidad de palabras.

Consuelo Schuster
Dale Play / MEGA

Consuelo Schuster despliega un show como Miguel Bosé

Digna representante del equipo rojo, Consuelo encantó con su voz, alcanzando tonos y entregando una personalidad propia a la legendaria y reconocida canción de Bosé. 

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Fue así como, tras halagar una vez más a Consuelo, María José Quintanilla anunció que había realizado 17 aciertos. 

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