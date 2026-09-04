Pastelito Junior desordenó a todo Dale Play con su interpretación de "Mentirosa" de Ráfaga

04 sept. 2026 - 19:15 hrs.

Este jueves, Pastelito Junior desordenó a todos en Dale Play con su enorme talento para el canto, pero también para la diversión.

Precisamente, Junior fue el encargado del equipo rojo para representar a sus compañeros en el "Karaoke Recargado", donde interpretó "No basta" de Franco de Vita.

Aunque no lo hizo de gran forma, María José Quintanilla levantó su ánimo y lo invitó a interpretar una canción que él quisiera, ya que tiene una gran voz.

Dale Play / MEGA

Pastelito Junior dejó la grande

Fue así como Junior pidió a la producción de Dale Play que pusieran "Mentirosa" de la agrupación de cumbia argentina Ráfaga, canción que sí interpretó de principio a fin.

De esta forma, Pastelito desordenó a todos en Dale Play y logró que el equipo amarillo y rojo se unieran para bailar al ritmo de la querida cumbia que tanto suena en el 18 de septiembre.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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