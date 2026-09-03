Ariztía hizo vibrar el estudio de Dale Play con "A veces me parece"

03 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, una reconocida agrupación nacional se hizo presente en el cierre del programa.

Se trata de Ariztía, el icónico trío de hermanos compuesto por Soledad, José Ignacio y Rosario Ariztía Reyes.

Durante su presentación, la banda nacional hizo vibrar al público presente al interpretar la canción "A veces me parece".

Dale Play / Mega

La Canción de Oro

Finalmente, Ariztía participó en "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador debía responder la pregunta: "¿Quiénes estuvieron detrás de la composición de 'A veces me parece'?".

Finalmente, el equipo amarillo logró responder correctamente que José Ignacio Ariztía estuvo detrás de la composición, permitiendo que el soñador duplicara su pozo y alcanzara un total de $770.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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