"Bad Bunny canta medio tarareado": Polémica jugada en Dale Play genera debate entre los equipos

10 jun. 2026 - 18:37 hrs.

Una divertida controversia se vivió este miércoles en Dale Play, luego de que Pelao Rodrigo acusara al equipo contrario de haber hecho trampa durante una de las pruebas.

Todo ocurrió en el juego Tírame la Pista, donde el actor César Sepúlveda debía adivinar el nombre de distintos artistas escuchando las pistas entregadas por sus compañeros de equipo.

En medio de la dinámica, los integrantes del equipo amarillo debían tararear para que Sepúlveda identificara al artista Bad Bunny, objetivo que finalmente lograron cumplir.

Dale Play / Mega

La disputa

Sin embargo, Pelao Rodrigo pidió la palabra en representación del equipo rojo, asegurando que sus rivales no habían tarareado, sino que cantado parte de la canción "Callaita".

"Junto al staff de abogados acá hemos llegado a un caso que nos tiene profundamente preocupados y un poco molestos. El caso Bad Bunny, porque decía por ahí tararear y dijeron 'ella es callaita'. La dijeron, no puede ser", señaló.

Tras la acusación, Pipo Gormaz intentó defender a su equipo con una particular explicación: "Lo que pasa es que Bad Bunny canta medio tarareado".

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la producción del programa decidió anular el punto en disputa, por lo que el equipo amarillo terminó la ronda con solo cinco aciertos.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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