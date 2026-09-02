María Isabel Sobarzo tuvo dificultades para cantar "Ni una sola palabra" de Paulina Rubio en Dale Play

02 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, María Isabel Sobarzo fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el reto, la bailarina interpretó "Ni una sola palabra", uno de los grandes éxitos de la cantante mexicana Paulina Rubio.

Dale Play / Mega

El resultado

A pesar de su entusiasmo sobre el escenario, María Isabel Sobarzo tuvo algunas dificultades para recordar las palabras faltantes de la canción.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la bailarina consiguió cuatro aciertos, permitiendo que su equipo sumara $20.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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