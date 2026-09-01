Soñadora Viviana Fuentes logra acertar "La Canción de Oro" y consigue millonaria cifra en Dale Play

01 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, el equipo rojo de la soñadora Viviana Fuentes volvió a imponerse en el capítulo y consiguió avanzar al juego final, "La Canción de Oro".

En este desafío, el participante tiene la oportunidad de duplicar el monto acumulado durante el capítulo al responder correctamente una pregunta de alternativas.

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En esta ocasión, el artista elegido fue Carlos Gardel y la pregunta puso a prueba los conocimientos del equipo: "En la canción Por Una Cabeza ¿Para cuál película fue compuesta originalmente?".

Dale Play / Mega

La respuesta

Entre las alternativas se encontraban "Tango en Broadway", "El día que me quieras" y "Tango Bar", por lo que todo el equipo se reunió para analizar cuál sería la respuesta correcta.

Finalmente, el equipo rojo acertó con la alternativa "Tango Bar", permitiendo que la soñadora duplicara el premio obtenido durante el capítulo y alcanzara un total de $3.402.500.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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