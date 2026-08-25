Dale Play - Capítulo 151: ¿Seguirá el rojo por la senda de la victoria?

25 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Gisele Astuya, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $990.000. Su gran anhelo es instalar su foodtruck de comida saludable.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto al bailarín y actor Claudio Moreno y la bailarina Francisca Cigna.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Katherine Pardo de 43 años, quien sueña pagar los gastos universitarios de su hijo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, quien estuvo acompañada de los actores de La Baronesa, Catalina Guerra y César Caillet.



Dale Play / MEGA

¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Quién Canta", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Memorice Discoté", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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