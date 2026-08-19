Dale Play - Capítulo 147: ¿Lograrán destronar al equipo rojo?

19 ag. 2026 - 20:20 hrs.

Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $3.310.000. Su gran anhelo es viajar a Disney junto a sus hijos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las modelos Yulissa del Pino y Betsy Camino.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Rafael Rivas, de 57 años, quien sueña con implementar la productora de su hija. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el presentador de TV Pablo Mackenna y el humorista Didier Marín "Bodoque".

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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