Soñador de Dale Play duplicó su premio y alcanzó millonaria cifra en Dale Play

19 ag. 2026 - 20:10 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, el equipo rojo del soñador Cristián Soto volvió a ganar el capítulo y avanzó al juego final, llamado "La Canción de Oro".

En este desafío, el participante tiene la posibilidad de duplicar el monto acumulado durante el capítulo al responder correctamente una pregunta con tres alternativas.

En esta ocasión, la artista elegida fue Paloma San Basilio y la pregunta fue: "¿Por qué la cantante se oponía a grabar la canción "Juntos"?".

Dale Play / Mega

La respuesta

Entre las alternativas estaban "Porque no le gustaba la letra", "Porque debía cantar con voz de niña" y "Porque era para otro cantante", motivo por el cual todo el equipo se reunió para intentar acertar la respuesta.

Finalmente, el equipo rojo respondió correctamente la alternativa "Porque debía cantar con voz de niña", permitiendo que el soñador duplicara su premio del capítulo y alcanzara un total de $3.990.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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