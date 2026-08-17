Recordada animadora de televisión aparece en Dale Play y canta "Rayando el Sol" de Maná

17 ag. 2026 - 18:49 hrs.

Este lunes, en Dale Play, una recordada animadora de televisión fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

Se trata de Gabriela Zambrano, comunicadora y modelo venezolana que estuvo a cargo de diversos programas durante la década de los 2000.

En esta dinámica, Zambrano debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la fundación sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Dale Play / Mega

Para asumir el desafío, la comunicadora interpretó el éxito "Rayando el Sol", de la reconocida banda mexicana Maná.

El resultado

Con gran entusiasmo, Gabriela Zambrano dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que la comunicadora logró 9 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $45.000 al pozo acumulado del soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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