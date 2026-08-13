Dale Play - Capítulo 143: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario

13 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $810.000. Su gran anhelo es viajar a Disney junto a sus hijos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la periodista Bárbara Rebolledo y la locutora radial Titi García-Huidobro.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Joselyn Mardones, de 37 años, quien sueña con viajar a París para asistir a un concierto de Celine Dion. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el presentador de TV Mario Velasco y el periodista Alejandro "Chavito" Chávez.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tiene la opción de doblar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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