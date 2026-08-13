¡Histórico!: Mario Velasco rompe el récord de Tírame la Pista en Dale Play

13 ag. 2026 - 18:47 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Mario Velasco fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafío Tírame la Pista.

En esta dinámica, el participante debe adivinar el nombre del artista a partir de distintas pistas, sin que se mencione directamente su nombre ni se utilicen letras de sus canciones.

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Mario Velasco rompe récord en Tírame la Pista

Desde el inicio del desafío, Mario Velasco demostró un gran desempeño y logró acertar rápidamente nombres como Yuri, Ráfaga, Luis Miguel y Rosalía.

Dale Play / Mega

Al finalizar el tiempo de juego, Cote Quintanilla apareció en el escenario para entregar una inesperada noticia.

"Los amarillos, junto a la representación de Mario Velasco, realizaron un total de 11 respuestas correctas. ¡Récord! ¡Récord para Tírame la Pista!", expresó la animadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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