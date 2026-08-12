Leandro Martínez logra puntaje perfecto cantando "Así fue" de Isabel Pantoja en Dale Play

12 ag. 2026 - 18:55 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Leandro Martínez fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto obtenido durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó el éxito "Así fue", de la reconocida cantante española Isabel Pantoja.

Dale Play / Mega

El resultado

Con mucho entusiasmo, Leandro Martínez se entregó por completo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante logró un puntaje perfecto, con 20 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $100.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play