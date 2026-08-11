Rossy Rossy tiene un increíble desempeño cantando "Mujeres" de Ricardo Arjona en Dale Play

11 ag. 2026 - 19:03 hrs.

Este martes, en Dale Play, Rossy Rossy fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que la fundación sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó el éxito "Mujeres", del reconocido cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Rossy Rossy dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar una importante suma al pozo acumulado de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que la actriz logró 18 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $90.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play