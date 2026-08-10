Manuel Neira tiene dificultades cantando "Con la misma piedra" de Julio Iglesias en Dale Play

10 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Manuel Neira fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada respuesta correcta durante la interpretación.

Para asumir el reto, el exfutbolista interpretó "Con la misma piedra", uno de los clásicos del reconocido cantante español Julio Iglesias.

Dale Play / Mega

El resultado

Pese a su entusiasmo sobre el escenario, Manuel Neira tuvo algunas dificultades para recordar las palabras faltantes de la canción.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el exfutbolista consiguió seis aciertos, permitiendo que su equipo sumara $30.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play